Во Владимирской области глава администрации Покрова распродавал земельные участки по льготной...

Во Владимирской области глава администрации Покрова распродавал земельные участки по льготной стоимости без торговРечь идёт про бывшего главу администрации города Покрова — Олега Котрова.Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.Следствием установлено, что обвиняемым, занимавшим указанную выше должность, в 2020-2022 годах заключены с гражданами договоры купли-продажи 11 земельных участков по льготной стоимости, без проведения торгов, в отсутствие на то оснований.На земельных участках отсутствовали здания и сооружения, являющиеся обязательными условиями подобных сделок.«… Ещё одному гражданину земельные участки по льготной цене были предоставлены путём заключения соглашений о перераспределении земель. В результате преступных действий чиновника муниципальному образованию причинён ущерб в размере почти 4,9 млн руб...» - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений