Во Владимирской области появился новый вид мошенничества с перерасчётом пенсии. Владимирское...

Во Владимирской области появился новый вид мошенничества с перерасчётом пенсии.Владимирское отделение Банка России предупреждает о новом способе мошенничества под предлогом пересчета пенсий из-за неучтенного стажа работы.Мошенники звонят пожилым жителям региона и представляются работниками Социального фонда России (СФР). Они сообщают, что размер текущей пенсии можно увеличить, так как якобы обнаружен неучтенный трудовой стаж.Так называемые «сотрудники Соцфонда» приглашают на консультацию в Многофункциональный центр или отделение СФР для решения вопроса. Причем мошенники называют настоящие адреса центров или отделений города.Далее по сценарию аферистов для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения.Таким образом мошенники получают доступ к учетной записи человека на портале Госуслуги.Заполучив доступ к ней, они могут беспрепятственно оформить на жертву онлайн-кредиты.«Если вам поступил такой звонок, положите трубку. Настоящие сотрудники государственных служб, в том числе Социального фонда России, не звонят с подобными вопросами. Напоминаю, что по телефону нельзя никому сообщать свои персональные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от своих аккаунтов», — пояснил эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений