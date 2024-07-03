Это произошло во время акции «Монетная неделя», которая проходила по всей стране с 20 мая по 2 июня. Владимирцы отнесли в банки более 303 300 монет на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказали в
<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2024-zhiteli-vladimirskoj-oblasti-otnesli-v-banki-15-milliona-rublej-melochyu.html" target="_blank">Жители Владимирской области отнесли в банки 1,5 миллиона рублей мелочью</a> - Это произошло во время акции «Монетная неделя», которая проходила по всей стране с 20 мая по 2 июня. Владимирцы отнесли в банки более 303 300 монет на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказали в
[url=https://33live.ru/novosti/03-07-2024-zhiteli-vladimirskoj-oblasti-otnesli-v-banki-15-milliona-rublej-melochyu.html]Жители Владимирской области отнесли в банки 1,5 миллиона рублей мелочью[/url] - Это произошло во время акции «Монетная неделя», которая проходила по всей стране с 20 мая по 2 июня. Владимирцы отнесли в банки более 303 300 монет на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказали в