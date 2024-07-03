Это произошло во время акции «Монетная неделя», которая проходила по всей стране с 20 мая по 2 июня. Владимирцы отнесли в банки более 303 300 монет на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказали в

Это произошло во время акции «Монетная неделя», которая проходила по всей стране с 20 мая по 2 июня. Владимирцы отнесли в банки более 303 300 монет на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Банка России. В акции участвовали 50 отделений банков в 24 населенных пунктах области. Желающие могли принести в банк мелочь и без