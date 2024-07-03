По обвинению в грабеже перед судом предстанет житель региональной столицы.

По обвинению в грабеже перед судом предстанет житель региональной столицы. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл 19 мая во Владимире. Правоохранители выяснили, что ранее судимый фигурант увидел на улице нетрезвую женщину. Он познакомился с гражданкой и заметил на её шее золотые украшения. Во время общения обвиняемый приобнял потерпевшую и расстегнул замок цепочки. Однако дама это заметила и потребовала вернуть имущество. Тогда мужчина пнул её ногой и убежал. Драгоценности он сдал в ломбард.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.