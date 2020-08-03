И отказал акционерам, желающим создать в лесу очередной мусорный полигон.

Арбитражный суд защитил реликтовый лес в Филипповском и отказал акционерам, желающим создать в лесу очередной мусорный полигон.30 июля Нижегородский Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу акционеров АО "Метровагонмаш" на решение Владимирского Арбитража, признавшее куплю-продажу 1,5 тысяч га недействительной и изъявшее Филипповский лес из незаконного владения в государственную собственность. Об этом сообщили экозащитники в соцсетях.Напомним, полторы тысячи гектаров лесных угодий были проданы частникам по "бросовой цене" - 200 рублей за сотку. Бюджет Киржачского района получил всего 27 миллионов рублей, вместо положенного миллиарда. После ещё одной перепродажи новый собственник решил построить здесь мусорный полигон. Помимо непоправимого урона местной флоре и фауне, загрязнения почвы, без чистой питьевой воды могли остаться около миллиона человек. По мнению активистов, речь шла о масштабной экологической катастрофе.По словам юриста и защитницы Филиапповского леса Татьяны Гусевой, акционеры в суде пытались доказать, что леса нет, что он был переведен в 1969 году под полигон, что Мытищинскому машиностроительному заводу выделялся этот участок. Но они не смогли доказать, что являются правопреемниками государственного предприятия и не доказали, что в границах этого участка находится спецобъект, полигон, являющийся объектом недвижимости, поскольку было установлено, что там находится лес, а по Закону леса продавать запрещено.