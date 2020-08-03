Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал народ не верить сплетням о нем и других православных архиереях. Он уверен, что злые языки нарочно порочат тех, кто несет правду Божию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал народ не верить сплетням о нем и других православных архиереях. Он уверен, что злые языки нарочно порочат тех, кто несет правду Божию.По словам патриарха Кирилла, в таких слухах "даже капли правды обычно не бывает". Он добавил, что клевещут те, кто намерен скомпрометировать служителей РПЦ, чтобы паства перестала им доверять.Патриарх Кирилл отметил, что однажды один архиерей поддался слухам. Он попросил у коллеги денег, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет шесть миллиардов долларов. "Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", – поделился священник.По словам , Церковь сегодня на руках не носят. Это свидетельство того, что она, "как всегда, тихим голосом" стремится нести людям "слово, исполненное Божественной правды".3 Май 2020 в 9:42 PDTСвященник назвал правду великой силой. Он напомнил, что Церковь считает суррогатное материнство и аборты грехом, а нарушение целостности брака и супружеской верности не является нормой.Напомним, что в апреле этого года патриарх Кирилл с иконой "Умиление" для избавления от коронавируса. Действия епископа РПЦ стали поводом для шуток и насмешек некоторых пользователей Сети.