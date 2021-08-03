Сапбординг - сёрфинг с веслом, вид спорта для тех, кто никуда не торопится, стал популярным в Иваново. По какой причине? И сложно ли устоять на доске новичкам? Выясняли наши ивановские коллеги.

Сапбординг - сёрфинг с веслом, вид спорта для тех, кто никуда не торопится, стал популярным в Иваново. По какой причине? И сложно ли устоять на доске новичкам? Выясняли наши ивановские коллеги.Доски, весла и десятки километров по воде. В этом году на водоемах Ивановской области можно наблюдать настоящие флотилии. Небывалую популярность завоевал сапбординг. Сап - доска, на которой передвигаются райдеры. С английского аббревиатура буквально переводится как "гребля стоя". А пришел к нам этот относительной молодой вид спорта с далеких гавайских островов.АРТЕМ КЛИМЦЕВ, РАЙДЕР, ИНСТРУКТОР ПО САПБОРДИНГУ:- В России этот вид спорта и как активность появился в 2011-м году. С тех пор в разных крупных городах развивается и наконец-то дошла волна развития и до нашего города.Стоимость такой доски может колебаться от 20-ти до 300-сот тысяч рублей в зависимости от целей, в которых ее будут использовать. Есть доски прогулочные - они будут самыми комфортными для новичков, есть туринговые - для заплывов на большие расстояния и есть спортивные - самые дорогие. За весло придется заплатить еще около трех тысяч рублей. Также сап можно взять в аренду. Как говорят райдеры, те, кто хоть раз вставал на дОску, как правило, загораются этим видом спорта и уже не могут отказаться от занятий.АРТЕМ КЛИМЦЕВ, РАЙДЕР, ИНСТРУКТОР ПО САПБОРДИНГУ:- Здесь чувство свободы, чувство баланса, гармония с природой. Все это собрано воедино и, соответственно, то, что нужно человеку))Артем и Евгений Климцевы на доски встали почти два года назад. И буквально "заболели" этим видом спорта. Учатся у лучших. Мастерство братья перенимают у тренера сборной России по сапсерфингу. Даже зимой, когда наши водоемы замерзают, не перестают "прокачивать"свои навыки - регулярно летают на тренировки в Сочи. Ну а в прошлом году к активности на сапах начали приобщать и ивановцев.ЕВГЕНИЙ КЛИМЦЕВ, РАЙДЕР, ИНСТРУКТОР ПО САПБОРДИНГУ:- Сейчас радует нас тенденция - люди влюбляются в этот вид спорта и действительно, так скажем, проводят время активно. Кто-то просто как активный образ жизни, да, активный отдых, а кому-то интересно развиваться как спортсмену. То есть мы не просто популяризируем этот спорт, мы еще сами действующие спортсмены. Развиваемся, повышаем свой уровень, участвуем в соревнованиях.Трюки, которые выполняют на сапах братья Климцевы, действительно впечатляют. Молниеносные развороты на скорости, сальто и даже бЁрпи. Но Артем и Евгений со всей ответственностью заявляют, на доску может встать абсолютно каждый.МАРИНА КОРОБЕЙЩИКОВА:- Для того, чтобы встать на сап, профессионалы рекомендуют соблюдать несколько несложных правил: правильно держать весло, стоять на центре доски и быть максимально расслабленным.Ноги всегда должны быть немного согнутыми, центр тяжести перенесен вперед. Новичкам также ни в коем случае нельзя пренебрегать лишем - это страховка, которая пристегивается к щиколотке. Но первый раз вставать на сап профессионалы рекомендуют с инструктором. Только в этом случае начинающий райдер сможет овладеть правильной техникой и сможет избежать неприятностей на воде.