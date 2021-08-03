На месте ЧП продолжает работать техника МЧС.

Вв 13.44 в Коврове на улице Социалистической загорелась крыша четырёхэтажного дома №10. Пожар произошёл в квартире на последнем этаже, огонь перекинулся на кровлю.Три звена газодымозащитной службы МЧС России с целью тушения пожара и спасения людей проникли внутрь строения. С использованием трёхколенной лестницы и лестницы штурмовки, а также спасательных устройств на спасено 29 человек, среди которых было 5 детей.В 14.54 оногь был локализован на площади 1500 квадратных метров. Во время пожара пострадал мужчина 1976 года рождения. В 16.32 пожар был потушен.Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС. По предварительной версии, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего. Обстоятельства уточняются.На месте от МЧС России сейчас работают 12 единиц техники и 40 человек. Привлекаются силы и средства Ковровского электромеханического завода.