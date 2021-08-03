С 5 августа начнутся съёмки тревел-шоу «Who is Russia».

В Суздале 5 августа начнутся съёмки тревел-шоу «Who is Russia». Цель проекта — продемонстрировать разнообразие Российской глубинки и её связь с русской литературой.В числе участников блогеры из разных стран, у которых миллионы подписчиков в Instagram, Youtube и Tiktok. Они будут читать русскую классику, познакомятся с местной культурой, достопримечательностями и природой. Всего будет смонтировано шесть серий фильма. Они выйдут в сентябре на двух языках — русском и английском.Звезды из Монако, Японии, Турции, США и других стран побывают в гостиничном комплексе «Суздаль». Проводником для туристов станет лучший гид страны в 2018 году по версии «Русского географического общества» Александр Варламов.Гости попарятся в бане, побывают на тренировке княжеской дружины и лучника, а также на мастер-классе у кучера и кузнеца. В усадьбе Марьи Искусницы они увидят домашний театр, русскую чайную церемонию, поиграют в национальные настольные игры. Участники научатся заваривать чай в самоваре и варить варенье из огурцов.В конце серии запланирован стендап на тему «Кому на Руси жить хорошо». После 11 выступлений пройдёт голосование. Один из блогеров покинет шоу. Остальные продолжат в путешествие по России.