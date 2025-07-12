Регион, богатый водными ресурсами, здесь протекают около 750 рек, видит большой потенциал в водных видах отдыха.

Владимирский регион активно ищет новые точки роста для туристической индустрии. Губернатор Александр Авдеев инициировал проведение рабочего форума в историческом Суздале, посвященного амбициозному плану – развитию речного туризма. Этот шаг приурочен к грядущему 60-летию легендарного маршрута «Золотое кольцо России», частью которого является и Суздаль.Регион, богатый водными ресурсами, здесь протекают около 750 рек, видит большой потенциал в водных видах отдыха. Уже сейчас пользуются популярностью прогулки на сап-бордах и небольшие круизы по живописной реке Каменке в Суздале, где курсируют туристические катера. При этом, местная промышленность не стоит на месте: муромские производители уже освоили выпуск уникальных автодомов-амфибий, способных передвигаться как по суше, так и по воде, что открывает совершенно новые горизонты для путешественников.Цель инициативы, как заявляют чиновники и депутаты, заключается в том, чтобы сделать водный отдых во Владимирской области максимально комфортным, безопасным и привлекательным для туристов со всей страны. Планируется разработка новых маршрутов, улучшение инфраструктуры и популяризация речных путешествий как одного из ключевых элементов туристического предложения региона. Эксперты отрасли ожидают, что это направление позволит привлечь дополнительный поток гостей и внесет значительный вклад в экономику области.