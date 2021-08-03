Из незаконного оборота изъяты сигареты на сумму более 15 млн 600 тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили факт хранения в целях сбыта крупной партии немаркированной табачной продукции. Сотрудниками полиции установлена причастность к осуществлению противоправной деятельности 36-летнего местного жителя.Табачная продукция хранилась в специально арендованном складе в городе Муроме, откуда реализовывалась фигурантом в розницу и доставлялась по адресам покупателей.Из складского помещения оперативными сотрудниками изъято 144 490 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.Стоимость изъятой немаркированной табачной продукции составляет более 15 600 000 рублей.По признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере) СУ СК РФ по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.