Крепкая семья - крепкое государство, - считает художник Александр Варава. В своем родном селе Андреевском Александровского района он создал Древо семьи. Любовь Истратова продолжит.

"Крепкая семья - крепкое государство", - считает художник Александр Варава. В своем родном селе Андреевском Александровского района он создал "Древо семьи". Любовь Истратова продолжит.Не просто повесить и забыть, а каждые пять лет повышать планку, пока не дойдут до верхушки: замочные клятвы молодоженов приобрели новый смысл в селе Андреевском. Местный талант - Александр Варава - создал дерево, на которое супруги смогут повесить замки любви и верности.Александр Варава, художник, житель села Андреевское:- Я считаю, что семья - просто свято. Звоню я Игорю Ивановичу, говорю: "Игорь Иванович, один классик писал: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", а мы чем хуже с тобой, давай рукотворный создадим?"Идея односельчанам понравилась. Жители Андреевского привели в порядок и забетонировали площадку под скульптуру. С воплощением Древа помогли друзья-кузнецы. Пришлось купить новое оборудование. Мастера не только следовали эскизу художника, но и добавили от себя фактуру, и даже разработали специальные шаблоны для листвы.Виктор Платов, мастер по металлу, житель села Андреевское:- Приложил все усилия для этого, после работы в свободное время делал. Мне это было интересно, так скажу, большой опыт для меня.- Теперь у вас появились новые возможности для создания следующих творений?- Конечно, многому научился, много осознал, понял.Традиция во время свадьбы вешать замки на оградах мостов возникла в 2004 году благодаря роману "Три метра над небом" Фредерико Моччиа. Мода на замки привела к падению одного из фонарей на упомянутом в романе мосту. Через 10 лет перила Моста искусств в Париже также не выдержали замочной массы и упали в воды Сены. Решением стало украшать замками не мосты, а специальные деревья. Замковая традиция существовала и на Руси. Перед тем, как молодожены выходили из дома на венчание, под порог клали замок. Как только молодые уходили, замок закрывали, а ключ выбрасывали в колодец.Александр Варава, художник, житель села Андреевское:- Там на площади выражение в скульптуре, а здесь - в живописи. Понятно, что семья начинается со свадьбы. Через какое-то время семья увеличивается, идёт порасль молодая.Завершает трилогию картина "Древо рода", олицетворяющая взаимосвязь жизней. Ветки - продолжение рода, листья - дети. А в основании и картины, и скульптуры - яйцо, символ жизни. Семья Николаевых, педагогов с 60-летним стажем, показала молодым мастер-класс. До вершины им не хватило всего одной ступени.Семья Николаевых, жителей села Андреевское:- Наш союз в этом году насчитывает 57 лет. Все очень просто. Это уважение, понимание и смотреть в одну сторону, в одном направлении двигаться. А я думаю, как это Белинский сказал, "полюбится Сатана...лучше ясна сокола".Если союз распался - замок распилят. Однако правило не касается семей, которых разлучила смерть. Кстати, у семьи Варавы здесь есть тоже свой замок. Он ровно посередине, как говорит мастер, с супругой он - на полпути. Всего 30 лет вместе.Любовь Истратова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".