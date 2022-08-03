Александр Авдеев посетил одно из крупных деревоперерабатывающих предприятий – «Владимирский ЛПК», который создал уже 350.

В Кольчугинском районе планируется создать около 1000 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба врио губернатора.Александр Авдеев посетил одно из крупных деревоперерабатывающих предприятий – «Владимирский ЛПК». Комбинат перерабатывает около 10% древесины региона. Успешно реализован первый инвестпроект по созданию деревообрабатывающего производства с лесозаготовительным комплексом. В него вложено более 600 млн рублей, появилось 350 рабочих мест. С ЛПК сотрудничают более 50 контрагентов в шести районах владимирской губернии.«Администрация поможет предприятию в увеличении мощности энергоносителей и благоустройстве подъездных путей», – пообещал Александр Александрович.В ближайшие годы власти намерены создать в Кольчугинском районе около 1000 новых рабочих мест. Однако подробности реализации амбициозных планов пока не раскрываются.