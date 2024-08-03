Стали известны сенсационные подробности состояния журналиста и шоумена Отара Кушанашвили.

Стали известны сенсационные подробности состояния журналиста и шоумена Отара Кушанашвили.О госпитализации Отара Кушанашвили стало известно в конце июня. Тогда он попал в отделение реанимации после продолжительных жалоб на боли в области сердца и живота. Врачи диагностировали непроходимость кишечника. Во время операции они также обнаружили опухоль. Биопсия подтвердила, что это онкологическое заболевание.Отар Кушанашвили перенес не одно хирургическое вмешательство. Также из-за рака знаменитость проходит терапию. Но, несмотря на свое состояние, журналист не отказался от работы. Как только ему стало лучше, он вернулся к съемкам ютуб-шоу "Каково?!". В новом выпуске, который вышел в субботу, 3 августа, светский обозреватель рассказал подробнее о своем здоровье.По словам Кушанашвили, как только его привезли в платную клинику, там были в ужасе. "Врач, принимавший меня, сказал, что не видит даже способа облегчить мое состояние, потому что перед ним был живой мертвец", – отметил Отар. В итоге знаменитость доставили в другое медучреждение. Он благодарен специалистам Красногорской городской больницы за то, что те спасли его жизнь.Также Отар Кушанашвили считает, что оказался на месте Романа Костомарова. Он назвал братом по несчастью фигуриста, который в прошлом году перенес ампутацию конечностей и чудом избежал смерти.