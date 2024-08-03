Дорогу Спасское-Мосино не будут приводить в порядок. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Тендер на ремонт трассы появился еще в середине июля. Стоимость работ оценивается почти в 90

Дорогу Спасское-Мосино не будут приводить в порядок. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Тендер на ремонт трассы появился еще в середине июля. Стоимость работ оценивается почти в 90 миллионов рублей. Но теперь стало известно, что городские власти отменили проведение конкурса. Отменить открытый конкурс в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту