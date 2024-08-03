Люди не могут добраться до районного центра.

Жители сел Мокеево, Ворынино и Горки выразили недовольство по поводу отсутствия регулярных транспортных маршрутов в Камешково. Как уточнили в прокуратуре Владимирской области 3 августа, администрация не заключила контрактов на регулярные перевозки.Отдаленное расположение от районного центра делает труднодоступными важные учреждения, такие как оздоровительные, социальные, административные и культурные учреждения. Главе администрации было направлено представление, однако каких-либо мер со стороны чиновников предпринято не было.В результате возникла необходимость подачи административного иска в суд с требованием обязать организовать транспортное обслуживание для местных жителей. Суд удовлетворил требования истца, и исполнение этого решения теперь находится под контролем прокуратуры Камешковского района.