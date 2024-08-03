Пенная дискотека и 500 эскимо ждут юных владимирцев на 65-летии Центрального парка. Сегодня — 3...

Пенная дискотека и 500 эскимо ждут юных владимирцев на 65-летии Центрального парка.Сегодня — 3 августа Центральный парк культуры и отдыха города Владимира отметит свой день рождения, ему исполняется 65 лет.Праздник стартует в 12.00. На главной площади пройдет красочное анимационное представление для юных гостей парка. Веселые клоуны, увлекательные игры, пенная дискотека, зажигательная шоу-программа красок и 500 эскимо от Главного Волшебника — вот такие чудеса ждут ребят!Ну, а гости постарше смогут посетить ретро-площадку с фотозонами и играми советской эпохи, фотовыставкой «Парк в объективе времени».Здесь же, на Вишневой аллее в клубе «Луч», разместится выставка «Красота по-советски. Мода и стиль 50–80-х годов» – «гимн» женской красоте, миру моды и стилю времен СССР.На аллеях парка можно будет встретить мультяшных героев и уличных музыкантов.На фонтанной площади (на сцене) с 15.00 выступят Сергей Артемьев, арт-проект «ИванОльга», вокальный ансамбль «Вишенье», студия современного эстрадного танца «Fantasy» и другие талантливые артисты.Зрелищности торжеству добавят «зеркальные люди» и артисты-ходулисты, а также розыгрыш 65 подарков от Центрального парка.В вечернее время - с 19.30 можно будет послушать певицу Леору из Москвы, потанцевать под музыкальные композиции кавер-группы «Перфекто», ну, а кульминацией юбилейной программы станет выступление ансамбля «Парнас» с любимыми и узнаваемыми хитами («Там, где клен шумит», «Белые розы», «Юность моя» и др.)В течение всего праздника также будет проходить акция «Счастливый билет». Каждый 65–й счастливчик сможет в День рождения парка прокатиться на всех аттракционах совершенно бесплатно.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; программа - https://vladimir-city.ru