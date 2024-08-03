В Киржаче неизвестные незаконно вырубили лес на 1,9 млн рублей.
В Киржаче по результатам проверки...
В Киржаче неизвестные незаконно вырубили лес на 1,9 млн рублей.
В Киржаче по результатам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса.
Ущерб превысил 1,9 млн рублей.
«… Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с должностными лицами ГКУ ВО «Киржачское лесничество» проведена проверка исполнения лесного законодательства. Установлено, что в Кипревском участковом лесничестве ГКУ ВО «Киржачское лесничество» неизвестными лицами осуществлена незаконная рубка сырорастущих лесных насаждений – деревьев породы сосна и ель, общий ущерб от которой превысил 1,9 млн рублей...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Материалы проверки были направлены в ОМВД России по Киржачскому району.
И в итоге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка в особо крупном размере»).
Расследование продолжается.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области