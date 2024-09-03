Собирать компьютерные детали, проектировать модели и варить стекло – для студентов Гусевского стекольного колледжа скоро все это станет обыденностью. Здесь теперь будет функционировать

Собирать компьютерные детали, проектировать модели и варить стекло – для студентов Гусевского стекольного колледжа скоро все это станет обыденностью. Здесь теперь будет функционировать образовательно-производственный центр в химической отрасли – его торжественно открыли 3 сентября. На первый курс новой программы пришли сразу 265 ребят – все они участники федерального проекта «Профессионалитет». Сергей Шиманов, студент 1 курса