В воскресенье, 1 сентября, сотрудники ГИМС провели патрулирование водохранилища Содышка во Владимире.

В воскресенье, 1 сентября, сотрудники ГИМС провели патрулирование водохранилища Содышка во Владимире. Участники рейда проверили, как граждане соблюдают правила пользования маломерными судами, и провели с отдыхающими профилактические беседы. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Во время мероприятия сотрудники ГИМС обнаружили, что у одного из судоводителей не было спасательного жилета. На гражданина выписали постановление об административном нарушении.«31 августа в области завершился купальный сезон, официальные пляжи закрыты и купание на них запрещено», - напоминает пресс-служба ведомства.