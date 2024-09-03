Жительница Вязниковского района никак не могла оформить ежемесячные пособия на новорожденного ребенка. Неоднократно поданные заявления не привели ни к чему, поэтому мать обратилась в

Жительница Вязниковского района никак не могла оформить ежемесячные пособия на новорожденного ребенка. Неоднократно поданные заявления не привели ни к чему, поэтому мать обратилась в прокуратуру. Историю рассказали в пресс-службе ведомства. Почему же женщине постоянно отказывали в оформлении? Дело в том, что у нее на праве собственности было два объекта недвижимости, суммарная площадь которых в расчете