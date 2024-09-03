На прошедшей неделе, с 26 августа по 1 сентября 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 33 ДТП, в которых 4 гражданина погибли.

На прошедшей неделе, с 26 августа по 1 сентября 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 33 ДТП, в которых 4 гражданина погибли. Ещё 25 человек, в том числе 11 детей, получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, за тот же период полицейские оформили 343 аварии с материальным ущербом и выявили 74 пьяных водителя.