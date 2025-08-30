Законы Вселенной:
ЗАКОН БИОМЕХАНИКИ:
Как только вы, работая над авто в гараже, запачкаете руки солидолом, вам приспичит в туалет.
ЗАКОН ПРИЧИНО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ:
Если вы наплетете боссу, что вы опоздали на работу по причиние проколотого колеса, то завтра на пути на работу вы действительно проколете колесо.
ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ:
Если вы перестроитесь в другой поток движения, тот из которого вы перестроились сразу начнет двигаться быстрее того куда вы перестроились.
ЗАКОН ПОГРУЖЕНИЯ ТЕЛ:
Тело, опущенное в ванну, вызывает телефонный звонок из соседней комнате.
ОБЩИЙ ЗАКОН МЕХАНИКИ:
Когда вы доказываете кому-то почему что-либо не работает, оно как раз начинает работать.
ЗАКОН БИОМЕХАНИКИ:
Сила чесотки прямо пропорциональна трудности дос
еще анекдот!