Предварительная версия ЧП – пламя могло возникнуть из-за неосторожности при курении.

Пожар в жилом доме на улице 1ая Кольцевая во Владимире унёс жизнь мужчины 1927 года рождения. Предварительная версия ЧП – пламя могло возникнуть из-за неосторожности при курении.Войдя в дом, пожарные увидели, что происходит горение кровати. В течение нескольких минут пожар был ликвидирован. На тушение пожара выезжали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)