Регион продолжает противостоять опасной инфекции.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 48 человек, зараженных коронавирусом, заявили 3 октября в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.Кроме того, два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Еще 21 человек выздоровел.С начала пандемии в области вирус выявили в общей сложности уже у 7429 человек. Из них 223 умерло от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 5973 человек. Ситуация с инфекцией в регионе по-прежнему сложная.