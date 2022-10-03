Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 3 октября посетил стройку инфекционного госпиталя при Областной клинической больнице.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 3 октября посетил стройку инфекционного госпиталя при Областной клинической больнице.«Поручил заранее закупить оборудование. Все процедуры необходимо провести до конца ноября. Это позволит запараллелить процессы поэтажного ввода здания в эксплуатацию с установкой оборудования», - сообщил руководитель на ВКонтакте.Александр Авдеев поставил задачу сдать объект к концу года и взял ход строительства под личный контроль. По его словам, работы перешли в завершающую стадию, поэтому он будет посещать стройку каждую неделю.