Об этом сообщил портал «Объясняем.РФ».

У владимирцев не будут изымать машины при мобилизации. Об этом сообщил портал «Объясняем.РФ».После объявления частичной мобилизации многие жители Владимирской области испугались постов в соцсетях и телеграм-каналах о том, что теперь, возможно, их внедорожники изымут для нужд армии.Чёткие разъяснения дали на сайте «Объясняем.РФ». Указ Президента касается только призыва резервистов. На транспортные средства он не распространяется.Мобилизовывать личные автомобили можно лишь после введения военного положения.В приказе Минобороны №151 о ТС от 14.03.2014 года имеется перечень транспортных средств, подлежащих изъятию.