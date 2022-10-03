В отношении злоумышленника утвердили обвинительное заключение.

В Гусь-Хрустальном 41-летнего мужчину обвиняют в даче взятки за возможность выращивать Cannabis. В отношении злоумышленника утвердили обвинительное заключение.Наркозависимый высадил в теплице на придомовой территории 28 кустов конопли. Он периодически культивировал выросшие растения, поливал их и удобрял. В продолжение преступных действий фигурант вырвал два куста массой 57.3 грамма и захотел их высушить. Однако плантацию накрыли силовики.Мужчина, желая избежать ответственности за преступления, передал наркополицейским 30 тысяч рублей в качестве мзды, положив их в бардачок машины. Сотрудник полиции отказался брать незаконное вознаграждение и сообщил об этом в дежурную часть МО МВД.Уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.