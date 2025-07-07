Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Завершено следствие по делу о невыплате зарплаты сотрудникам, в котором обвиняется руководитель предприятия в Александрове.По данным следствия, генеральный директор московской компании, разместившей производство ламп и светового оборудования в Александрове, систематически нарушал трудовое законодательство, не выплачивая заработную плату 114 работникам с осени прошлого года по январь. Общая сумма долга превысила 11 миллионов рублей. При этом, несмотря на наличие средств на счете организации (более 21 миллиона рублей), руководитель злоупотребил своими полномочиями и направил эти деньги на другие цели.Для гарантированного возмещения задолженности было арестовано имущество как самой компании, так и обвиняемого.Обвиняемый признал вину и в полном объеме погасил задолженность по заработной плате еще до передачи дела в суд.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.