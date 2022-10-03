Во Владимире открылась экспозиция, посвященная становлению службы Гражданской обороны в регионе. Она появилась в пожарно-спасательной части номер 3 на улице Соколова-Соколенка. Открытие

Во Владимире открылась экспозиция, посвященная становлению службы Гражданской обороны в регионе. Она появилась в пожарно-спасательной части номер 3 на улице Соколова-Соколенка. Открытие приурочено к юбилейной дате. Четвертого октября в России – День войск Гражданской обороны. 90 лет назад, в 1932 году, в Советском Союзе создается система местной противовоздушной обороны и утверждается положение о ней. Вадим