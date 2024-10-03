Более 3000 пожарных дымовых извещателей с начала года бесплатно установили в домах владимирцев...

Более 3000 пожарных дымовых извещателей с начала года бесплатно установили в домах владимирцевЭто сделали в рамках социальной программы. Работу ведет Министерство соцзащиты, совместно с МЧС.Накануне устройствами оборудовали еще два дома в селе Чириково Суздальского района. Своего рода подарок ко дню пожилого человека получили хозяева - одинокие пенсионеры.В списке граждан, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, также: многодетные семьи, инвалиды, семьи участников СВО.Применение автономных извещателей - один из эффективных способов защиты жилья от пожаров. Устройство реагирует на дым и громким писком оповещает жильцов о задымлении.Евгений Борисов, заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Владимирской области:- При возникновении любого пожара помогает в кратчайшие сроки ликвидировать начальное горение и сохранить жизнь и здоровье людей.