Как владимирским семьям вывести остаток средств с материнского капитала? Новая мера...

Как владимирским семьям вывести остаток средств с материнского капитала?Новая мера государственной поддержки. Владимирские семьи, у которых от материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей теперь смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Как это сделать, и как родители могут распорядиться деньгами? Расскажет Федор Лалакин.Под диктовку сотрудника соцфонда Антонина Цветкова оформляет заявление на Госуслугах. Возможность обналичить остаток материнского капитала появилась с сентября этого года. Получить его можно прямо на карту. Потратить безотчетно, по своему усмотрению. Основную часть материнского капитала Антонина направила на оплату обучения старшего сына. В семье уверены: хорошее образование для детей - прежде всего.Антонина Цветкова, жительница г. Владимира:- Конечно, это для нас была очень большая помощь, то, что нам не пришлось эти средства забирать из семейного бюджета. Мы удовлетворили желание сына - дали ему образование в лучшем, в одном из лучшем вузов страны...Остаток средств потратим на уже нашу младшую дочь.Такую выплату можно получить лишь единожды и с некоторыми условиями. Главное - должны быть завершены все остальные запланированные выплаты из материнского капитала. Заявление будет рассмотрено в течении 10 рабочих дней.По данным соцфонда, во Владимирской области право на единовременное получение на карту остатка средств имеют более 4000 семей, им уже направили специальные уведомления.Елена Бекасова, заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Владимирской области:- Обращаю внимание - оформить выплату остатка средств материнского капитала можно только при условии, что этот остаток равняется ровно 10 000 рублей или меньше 10 000 рублей. Узнать актуальную сумму по сертификату удобнее всего через личный кабинет на портале "Госуслуг", для этого необходимо запросить выписку об остатке и расходовании средств материнского капитала.Если нет личного кабинета на госуслугах, то можно можно обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда России. Там уточнят, сколько средств материнского капитала осталось, и подскажут, как правильно оформить заявление. Деньги поступят на карту в течение пяти дней после того, как оно будет одобрено.Федор Лалакин, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".