Народный календарь 3 октября: сделайте это на Астафия Ветряка, чтобы защититься от порчи и...

Народный календарь 3 октября: сделайте это на Астафия Ветряка, чтобы защититься от порчи и проклятий13 октября православные христиане вспоминают великомученика Евстафия Римского (имя до крещения — Плакида), жившего в I веке н. э. Согласно преданиям, он был выдающимся полководцем. Жизнь Евстафия Римского была полной испытаний и чудес.Однажды на охоте с друзьями-язычниками Плакида, готовясь убить оленя, узрел между его рогами сияющий крест. Воин рассказал жене о своем видении, и супруги решили тайно креститься. Но судьба уже готовила испытания новообращенным верующим. Он потерял жену и сыновей и долго считал их погибшими. Спустя много лет в одном из походов Евстафий встретил жену, похищенную разбойниками, а позже и сыновей. Семья воссоединилась, но счастье осталось недолгим: император Адриан позвал военачальника на языческий праздник. Евстафий отказался принимать участие в жертвоприношении, и тогда разгневанный правитель призвал бросить поданного в тюрьму, где он погиб от пыток.В народном календаре 3 октября — Астафий Ветряк. Такое название праздник получил из-за сильных ветров, которые, считалось, начинали становиться более холодными и сильными.Что можно делать на Астафия Ветряка?- Наши предки в эту пору мыли окна не простой водой, а разбавленной освященной. Такой ритуал был призван защитить жилище от нечисти и колдовства.- С начала октября ветряные мельницы начинали свою работу, и крестьяне мололи свежее зерно. Многие сторонились этих мест, опасаясь пропасть без вести. Странное поверье связывали с суеверным страхом: мельников народ подозревал в связях с потусторонними силами.- В день Астафия Ветряка люди начинали перевозить хлеб по воде, пока еще реки не замерзли и дул ветер.- На Руси существовал обычай заговаривать ветер и бить по порогу осиновой веткой, чтобы избежать несчастий.- Иногда в этот день готовили блюда с капустой, которую специально оставляли на холоде на ночь. Считалось, что так она становилась особенно вкусной.Запреты 3 октября:- В этот день не рекомендуется допивать напитки за другими людьми, чтобы не перенять их беды и болезни.- Женщины старались не покидать дом до обеда, особенно, если день был ветреный. Верили, что так можно потерять красоту и привлекательность.- В этот день не следует разглядывать себя в зеркале, поскольку это может привести к долгому одиночеству.- Если возвращаете взятую взаймы посуду, отдавайте ее не пустой, чтобы и в вашей посуде не было пусто.- Не стоит стряхивать воду после мытья рук. Такое поведение вело к болезням.- Строго запрещено скандалить, угрожать, посылать проклятия, так как все сказанное вернется в тройном размере.- Не стоит 3 октября делать подарки. Такое поведение не укрепит отношения, а подтолкнет к их разрыву.- Опасались на Астафия Ветряка признаваться в любви. Считалось, что такие взаимоотношения заранее обречены на скорое расставание.- Нельзя 3 октября покупать постельное белье и одежду. Безобидный шопинг приведет к неприятностям и бедам.- Ни в коем случае нельзя пересчитывать мелочь, если хотите избежать больших денежных проблем.Народные приметы 3 октября:Южный ветер дует — к теплу и богатому урожаю озимых, северный — холод, западный — дождь, восточный — безоблачные дни, северо-западный — сильное похолодание, а отсутствие ветра говорило о вероятном снегопаде в скором времени.На ранние заморозки указывали низко выросшие шишки, а утренний туман свидетельствовал о том, что снег в ближайший месяц не выпадет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений