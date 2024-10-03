Ортодонтическое лечение – не только гарант красивой улыбки, но и здоровья в целом. Несмотря на понимание важности лечения, многие пациенты все же испытывают беспокойство. Какие страхи преследуют людей перед стоматологическим вмешательством, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская.
Ортодонтическое лечение – не только гарант красивой улыбки, но и здоровья в целом. Несмотря на понимание важности лечения, многие пациенты все же испытывают беспокойство. Какие страхи преследуют людей перед стоматологическим вмешательством, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская.
Страх №1: боль
Основной страх перед ортодонтическим лечением — боль. В сознании многих людей стоматология всегда
ассоциировалась с чем-то болезненным и неприятным. В процессе лечения происходит перестройка костной и мягких тканей,
что действительно может
привести к дискомфорту.
Можно провести аналогию со спортом. После интенсивных тренировок, мы
часто испытываем боль в мышцах. Осознание того, что это способствует достижению
желаемой физической формы, помогает справляться с болью. Так и в ортодонтии —
первоначальный дискомфорт проходит, организм адаптируется и боль стихает.
Страх №2: внешний
вид
Следующий распространенный страх связан с эстетикой. Многие боятся, что
брекеты навредят внешности. Однако, современные решения стали гораздо менее заметными, чем раньше. Сегодня доступны
керамические и другие конструкции, которые не бросаются в глаза.
Более того, многие пациенты даже начинают нравиться себе в брекетах,
находя в этом определенный шарм. В начале пути
некоторые люди кажутся себе менее привлекательными, но со временем
привыкают и перестают акцентировать на этом внимание.
Страх №3: длительность лечения
Также может пугать длительный
срок лечения. 1,5 – 2 года, кажутся бесконечным периодом. Но если посмотреть на
этот срок в разрезе продолжительности всей жизни – не так страшно.
Формирование новой костной
ткани после изменения
позиции зубов — процесс долгий, и его невозможно
ускорить без потери качества.
Ортодонтическое лечение — это инвестиция в будущее, которая многократно
окупается улучшением самочувствия и
качества жизни.
Страх №4: высокая
стоимость
Еще одно препятствие — стоимость. Ортодонтическое лечение не может стоить
дёшево, в связи с затратами на материалы, оборудование и квалификацией врачей,
которые зачастую проходят
дорогостоящие международные стажировки. Почти во всех клиниках существует система
рассрочек.
Важно помнить, что экономия на собственном здоровье может привести к куда
большим тратам в будущем. Ортодонтия влияет не только на красоту зубов, но и на общее состояние организма:
пищеварительную систему, спазмы в теле, здоровье височно-нижнечелюстного
сустава и многое другое. Неправильный
прикус может привести к хроническим
болям и дискомфорту.
Страх №5: возможные осложнения
Наконец, пациенты боятся непредвиденных ситуаций во время лечения.
Этот страх базируется на
индивидуальных особенностях, но его можно минимизировать, выбрав опытного и
квалифицированного специалиста.
Исправление прикуса требует
усилий, терпения и дисциплины. Важно
помнить, что временный
дискомфорт станет основой не только для здоровья полости
рта, но и всего организма в
целом. Регулярные визиты к ортодонту, правильное соблюдение гигиены и выполнение всех рекомендаций врача
обеспечат успешный итог лечения.