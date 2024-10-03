Ортодонтическое лечение – не только гарант красивой улыбки, но и здоровья в целом. Несмотря на понимание важности лечения, многие пациенты все же испытывают беспокойство. Какие страхи преследуют людей перед стоматологическим вмешательством, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская.

Ортодонтическое лечение – не только гарант красивой улыбки, но и здоровья в целом. Несмотря на понимание важности лечения, многие пациенты все же испытывают беспокойство. Какие страхи преследуют людей перед стоматологическим вмешательством, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская.Страх №1: больОсновной страх перед ортодонтическим лечением — боль. В сознании многих людей стоматология всегдаассоциировалась с чем-то болезненным и неприятным. В процессе лечения происходит перестройка костной и мягких тканей,что действительно можетпривести к дискомфорту.Можно провести аналогию со спортом. После интенсивных тренировок, мычасто испытываем боль в мышцах. Осознание того, что это способствует достижениюжелаемой физической формы, помогает справляться с болью. Так и в ортодонтии —первоначальный дискомфорт проходит, организм адаптируется и боль стихает.Страх №2: внешнийвидСледующий распространенный страх связан с эстетикой. Многие боятся, чтобрекеты навредят внешности. Однако, современные решения стали гораздо менее заметными, чем раньше. Сегодня доступныкерамические и другие конструкции, которые не бросаются в глаза.Более того, многие пациенты даже начинают нравиться себе в брекетах,находя в этом определенный шарм. В начале путинекоторые люди кажутся себе менее привлекательными, но со временемпривыкают и перестают акцентировать на этом внимание.Страх №3: длительность леченияТакже может пугать длительныйсрок лечения. 1,5 – 2 года, кажутся бесконечным периодом. Но если посмотреть наэтот срок в разрезе продолжительности всей жизни – не так страшно.Формирование новой костнойткани после измененияпозиции зубов — процесс долгий, и его невозможноускорить без потери качества.Ортодонтическое лечение — это инвестиция в будущее, которая многократноокупается улучшением самочувствия икачества жизни.Страх №4: высокаястоимостьЕще одно препятствие — стоимость. Ортодонтическое лечение не может стоитьдёшево, в связи с затратами на материалы, оборудование и квалификацией врачей,которые зачастую проходятдорогостоящие международные стажировки. Почти во всех клиниках существует системарассрочек.Важно помнить, что экономия на собственном здоровье может привести к кудабольшим тратам в будущем. Ортодонтия влияет не только на красоту зубов, но и на общее состояние организма:пищеварительную систему, спазмы в теле, здоровье височно-нижнечелюстногосустава и многое другое. Неправильныйприкус может привести к хроническимболям и дискомфорту.Страх №5: возможные осложненияНаконец, пациенты боятся непредвиденных ситуаций во время лечения.Этот страх базируется наиндивидуальных особенностях, но его можно минимизировать, выбрав опытного иквалифицированного специалиста.Исправление прикуса требуетусилий, терпения и дисциплины. Важнопомнить, что временныйдискомфорт станет основой не только для здоровья полостирта, но и всего организма вцелом. Регулярные визиты к ортодонту, правильное соблюдение гигиены и выполнение всех рекомендаций врачаобеспечат успешный итог лечения.