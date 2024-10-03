В Александрове задержали мужчину, укравшего кенгуру из калужского зоопарка За неделю из российских...

В Александрове задержали мужчину, укравшего кенгуру из калужского зоопаркаЗа неделю из российских зоопарков были похищены три молодых кенгуру. Эти преступления произошли на расстоянии 500 км друг от друга, а в день одной из краж не работали камеры наблюдения.Первый кенгурёнок пропал 28 сентября из ярославского зоопарка. По факту хищения животного из зоопарка полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".Полицейские оперативно задержали преступника, который в этот момент находился на железнодорожном вокзале в Александрове. К сожалению, один из похищенных кенгурят погиб."В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле", - сообщил «РИА Новости» официальный представитель МВД.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений