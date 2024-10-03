Оказалось, что только завтраки, без обедов подавали ученикам 1-4 классов, а вот двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обеспечивали льготников.

В Суздале Владимирской области в школах №1 и №2 не предоставляли двухразовое питание для школьников. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ведомство провело проверку.Оказалось, что только завтраки, без обедов подавали ученикам 1-4 классов, а вот двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обеспечивали льготников. В учебном заведении такую выборку объяснили увольнением повара.Из-за этого глава районной администрации получил представление. После этого организацию питания в школах возобновили. Напомним, ранее мы писали, что