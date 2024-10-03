Владимирцев предупредили о длительных и интенсивных магнитных бурях На Солнце начался новый период...

Владимирцев предупредили о длительных и интенсивных магнитных буряхНа Солнце начался новый период активности. Его старт подтвердила очень мощная вспышка, которая стала второй по силе с начала 25-го солнечного цикла.В пресс-службе Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали неприятный прогноз: на нашей планете будут происходить длительные и интенсивные магнитные бури.Сегодня - 3 октября - после 21:00 по московскому времени на Земле начнётся слабая магнитная буря уровня G1. Затем возмущения магнитосферы Земли будут усиливаться, и к утру пятницы (после 6:00) магнитная буря достигнет уровня G3. После этого, с колебаниями интенсивности от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера субботы (до 21:00).В воскресенье геомагнитное поле ещё будет слабо возмущённым, но уже не достигнет уровня магнитной бури. И только в начале следующей недели магнитосфера Земли придёт в состояние покоя.Важно отметить, что магнитная буря может вызвать неполадки в работе энергосистем, нарушить коротковолновую связь и функционирование навигационных систем, а также привести к скачкам напряжения в промышленных сетях.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений