C 23 октября, когда департамент здравоохранения региона открыл «горячую линию» по вопросам новой коронавирусной инфекции.

C 23 октября, когда департамент здравоохранения региона открыл «горячую линию» по вопросам новой коронавирусной инфекции.Большая часть вопросов касается госпитализации, получения результатов тестов на Covid-19, лекарственного обеспечения, соблюдения режима самоизоляции, порядка выдачи листков нетрудоспособности, а также оказания первой помощи. Некоторым из обратившихся на «горячую линию» была оказана психологическая помощь.Обращения граждан отрабатывались в режиме реального времени при участии отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения и руководителей медицинских организаций, сообщил департамент здравоохранения.Напомним, колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00. Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.