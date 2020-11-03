Георгиевский собор XIII века в Юрьев-Польском считается последним крупным храмом домонгольской эпохи.

Георгиевский собор XIII века в Юрьев-Польском считается последним крупным храмом домонгольской эпохи."Порядка 120 млн рублей потребует реализация проекта, то есть это удобоваримая сумма. Там реставрационные, консервационные работы по камню, очистка, приведение в порядок и решение вопросов обеспечения инженерной и технологической устойчивости. То есть это сети, слабый подогрев, чтобы избавиться от внутреннего конденсата, так называемая система "теплого пола", - сообщил главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов.Собеседник агентства уточнил, что, согласно контракту, доработку проектной документации выполнили весной, результаты работы уже получили одобрение научно-методического совета при Минкультуры РФ. Ранее Минкультуры РФ сообщало о намерении добиться включения Георгиевского собора в Юрьеве-Польском в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Напомним, что . Время сейчас работает "против" него. Всемирно известного шедевра. Для Георгиевского собора в Юрьеве-Польском счёт идёт, увы, не на годы. Процесс разрушения белого камня взял "стремительное" ускорение. Уникальная белокаменная резьба - ею собор украшен от основания до главы - осыпается. Трещины, эрозия, необъяснимые процессы в грунте.