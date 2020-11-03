Минсельхоз проводит конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России - две тысячи двадцать". И приглашает владимирских сельхозпроизводителей.

Минсельхоз проводит конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России - две тысячи двадцать". И приглашает владимирских сельхозпроизводителей.Программа включает четыре этапа. Первый - призван найти перспективные региональные бренды. На втором - правительство региона и производителей научат развивать региональные бренды, создавать образ продукта и формировать спрос. На третьем этапе будут примеры финалистов. И на заключительном, четвертом - с помощью мер господдержки популяризируют регион и увеличат объемы производства. "Вкусы России" создадут новые точки роста и развития для сельских территорий страны. Принять участие можно до декабря этого года.