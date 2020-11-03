Фигуранты воспользовались доверчивостью своих знакомых и похитили принадлежащее им имущество.

22 октября в ОМВД России по Судогодскому району обратился 28-летний местный житель, сообщивший, что из его строящегося дома пропали инструменты на сумму 17 500 рублей.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к хищению задержали 39-летнего безработного местного жителя.Установлено, что накануне потерпевший распивал спиртное вместе с подозреваемым. Дождавшись момент, когда хозяин дома уснет, злоумышленник похитил две болгарки, шуруповерт и прочие инструменты, после чего покинул место. Похищенное он планировал продать.В совершении аналогичного деяния подозревается 30-летний житель Юрьев-Польского района.Фигурант, поняв, что хозяин квартиры, в которой они вместе распивали спиртное, уснул, похитил мобильный телефон, планшет и деньги, после чего скрылся. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 500 рублей.После поступившего сообщения сотрудники полиции установили местонахождения фигуранта.В настоящее время в отношении подозреваемых следователями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими.