Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.
Утром 3 ноября в 5:52 03 ноября 2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Суздальском районе в селе Кистыш на Малой Улочке горел частный дом
На момент прибытия спасателей огонь охватил всю площадь дома, но пожарные не допустили распространение огня на соседние строения.
Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина 1948 года рождения.
Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
К тушению привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава.