Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Утром 3 ноября в 5:52 03 ноября 2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Суздальском районе в селе Кистыш на Малой Улочке горел частный домНа момент прибытия спасателей огонь охватил всю площадь дома, но пожарные не допустили распространение огня на соседние строения.Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина 1948 года рождения.Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.К тушению привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава.