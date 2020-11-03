Мероприятие ежегодно собирает более 5000 активистов со всей страны.

2 и 3 ноября в Москве в онлайн формате проходит итоговый форум «Сообщество», который охватил ключевые социально значимые аспекты деятельности гражданского общества.Форум «Сообщество» – открытая рабочая площадка для трёхстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Мероприятие ежегодно собирает более 5000 активистов со всей страны.Реализация поручений Президента России, эффективность мер поддержки НКО в период пандемии, подведение итогов Года памяти и славы – вот лишь некоторые из тем, затронутых участниками форума. А ими стали ведущие эксперты федерального и регионального уровней, гражданские активисты, социальные предприниматели, представители НКО, бизнес сообщества и СМИ, органов государственной власти и местного самоуправления.Исполнительную власть Владимирской области на форуме представили председатель комитета по социальной политике областной администрации Елена Янина и главный специалист-эксперт сектора по развитию некоммерческих организаций Мария Кемаева.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)