Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не следит за выборами президента США. Российскую политическую систему он назвал более открытой и эффективной.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не следит за выборами президента США. Российскую политическую систему он назвал более открытой и эффективной."Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", – заявил спикер в интервью телеканалу "Россия 24".Российская политическая система более открытая и легитимная, уверен спикер. Он напомнил, что в нашей страны президент избирается напрямую, а американского лидера определяют 538 выборщиков.Происходящее за океаном Володин назвал постановочным шоу с участием двух партий. За ними стоят элиты и борются за своего кандидата. Такой подход себя изжил, убежден спикер."Если они для себя эту систему выбрали – пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить", – сказал Володин.Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За кресло главы Белого дома борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.