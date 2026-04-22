Встречаются два приятеля:
- Привет! Как дела?
- Да вот, женился недавно.
- Да ну! На ком?
- Не поверишь! Тут целая история. Иду я как-то по лесу, вдруг вижу - лягушка сидит. И говорит мне человеческим голосом: "Поцелуй меня, добрый молодец! А я принцессой стану - красивой, хозяйственной, умной... И замуж за тебя выйду!"
- Ну и как, поцеловал?
- Да ну... Посмотрел на нее - а она вся склизкая, в бородавках... Взял камень, как долбану ее по башке - а она действительно в принцессу превратилась...
- И как, красивая?
- Слов нет! Глаз не оторвешь!
- А хозяйственная?
- Не то слово! В доме чистота, готовит прекрасно...
- И умная?
- Не, дура дурой... Видать, здорово я ее по башке камнем-то...
еще анекдот!