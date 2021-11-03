По состоянию на 2 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 2 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,3 процента из них занято (2114), свободна 201 койка.52713 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 57 человек.Напомним, что 3 ноября зафиксировано 323 новых случая коронавируса, всего заболевших за время пандемии 63776 человек.За период наблюдения в области отмечено 2260 летальных случаев, в том числе за сутки от Covid-19 скончались 5 человек.