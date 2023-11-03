Какие мероприятия ждут жителей 33-го региона в выходные дни? А теперь о других культурных событиях...

Какие мероприятия ждут жителей 33-го региона в выходные дни?А теперь о других культурных событиях пятницы и выходных.Сегодня жителей и гостей города приглашают на гастрономический праздник. Центральному рынку во Владимире исполнилось 90 лет. В программе дня рождения конкурсы, мастер-классы, дегустации, сладкие угощения, выступления творческих коллективов, осенняя фотосессия, а главное - скидки. Начало в 11:00.- Ну, а вечером, в 18:30, в Центре классической музыки пройдет Отчетный концерт Ансамбля мажореток. Вас ждет зрелищное выступление городского духового оркестра, а также солистки Виолетты Стрельцовой и Татьяны Прокушкиной.-Получить положительные эмоции и на пару часов перенестись в детство. Литературный перфоманс "Сказки, рассказанные ночью", который пройдет в рамках культурно-просветительской акции "Ночь искусств". Послушать волшебные истории можно в 19:00, в Городском дворце культуры.-А в субботу можно будет прикоснуться к русской культуре в игровом формате, узнать больше о традициях и обычаях через хороводы, напевы, забавы и игры. В парке культуры и отдыха "Загородный" пройдет праздник русской культуры "Русь жива". Начало в 12:00.- В это же время в Центральном парке культуры и отдыха пройдет праздничная программа "В единстве твоя сила, Великая Россия!". Гостей и жителей города ждут интересные игры, выступление творческих коллективов, завершит праздник "Народная мозайка", любой желающий сможет собрать и разукрасить ее фрагменты.