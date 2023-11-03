В Вязниках будут судить местного жителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело. Мужчина собрал целый набор нарушений правил дорожного движения, следует из

В Вязниках будут судить местного жителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело. Мужчина собрал целый набор нарушений правил дорожного движения, следует из пресс-релиза прокуратуры Владимирской области. Установлено, что 19 августа этого года, поздно вечером, пьяный вязниковец без прав ехал на «ВАЗ 2106» со стороны деревни Симонцево в деревню Поздняково по правой стороне