Её отремонтировали в феврале этого года.

Минздрав Владимирской области , размещенную в соцсетях и СМИ, о том, что у Ковровской городской больницы № 2 в настоящее время частично вскрыта крыша. В министерстве рассказали, что ремонт кровли учреждения завершили еще в феврале этого года.Проблемы с этой крышей были в прошлом году. Больница заключила контракт с подрядной организацией, которая должна была за 2,4 млн рублей капитально отремонтировать эту крышу к сентябрю 2023 года. Но в июле произошла протечка, пострадали 2 и 3 этажи больницы. В самом учреждении заявили, что подрядчик вёл работы ненадлежащими темпами, из-за чего и произошла протечка.Администрация больницы обратилась в прокуратуру. Контракт с подрядчиком был расторгнут. Организацию внесли в реестр недобросовестных. А после обращения в больницу на неё ещё и административный штраф наложили.Медорганизация заключила контракт на ремонт крыши с новым подрядчиком. Он выполнил все работы в установленные сроки — в феврале 2024 года.