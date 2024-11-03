Два крупных возгорания потушили пожарные во Владимирской области 2 октября. О происшествиях рассказали в пресс-службе МЧС по региону. Первый пожар произошел в деревне Плюшево

Два крупных возгорания потушили пожарные во Владимирской области 2 октября. О происшествиях рассказали в пресс-службе МЧС по региону. Первый пожар произошел в деревне Плюшево Александровского района около 14:10. На площади 100 квадратных метров горел частный дом. Второе возгорание случилось в Лакинске на улице Горького – на 144 квадратах пылало эксплуатируемое строение. Спасателей вызвали в 17:17.